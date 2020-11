De Boer wijzigt opstelling: 'Zitten zeker paar frisse benen bij'

"In acht dagen drie wedstrijden spelen, kijkend naar waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan, is veel", zegt De Boer. "Daar moet je rekening mee houden."

Vanwege een positieve coronatest kan De Boer sowieso niet meer beschikken over Ryan Babel . "Klote voor hem en voor ons", zegt De Boer. "Laten we hopen dat het hierbij blijft."

"Iedereen heeft zijn favoriete plek", zei Wijnaldum. "Maar je kan er niet altijd spelen. Ik doe altijd mijn best en hoop iets extra's te brengen. Op tien is dat gelukt, rechts en links op het middenveld hoop ik dat ook te doen."

Het duel tussen Polen en Nederland in de Nations League is woensdag vanaf 20.45 uur live te volgen op NPO 3, via een livestream én liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO Radio 1.