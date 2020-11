De Boer wijzigt opstelling Oranje: 'Zitten zeker paar frisse benen bij'

"In acht dagen drie wedstrijden spelen, kijkend naar waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan, is veel", zegt De Boer. "Daar moet je rekening mee houden."

Polen-Nederland live bij de NOS

Het duel tussen Polen en Nederland in de Nations League is woensdag vanaf 20.45 uur live te volgen op NPO 3, via een livestream én liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO Radio 1.