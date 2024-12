Duizenden vrouwen in Noord-Syrië de straat op voor hun rechten

Ook eisen de vrouwen dat de nieuwe machthebbers de Turkse militaire acties in het noorden veroordelen. Veel van de demonstranten zwaaiden met groene vlaggen van de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ), een tak van de Koerdische rebellengroep YPG.

Na het vertrek van Assad viel het Turkse leger verschillende doelen aan in het noorden van Syrië. In dat gebied maken de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 grotendeels de dienst uit. Een van de belangrijkste milities binnen de SDF is de Koerdische YPG: zij speelden een belangrijke rol bij het verdrijven van IS uit Syrië en bewaken nog steeds kampen waar IS-strijders worden vastgehouden.

Steden aangevallen

Turkije ziet de Koerdische milities als een verlengstuk van de PKK, een Koerdische beweging die streeft naar meer autonomie binnen Turkije. De Turkse overheid beschouwt de PKK als terreurbeweging.

Ook wil Turkije voorkomen dat de Koerden een onafhankelijke Koerdische staat oprichten. Daarom werden de afgelopen weken milities en verschillende steden in het noorden van Syrië aangevallen door het Turkse leger en door Turkije gesteunde milities.

Ook eiste de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gisteren op een persconferentie met Ahmed al-Sharaa, leider van de HTS-rebellen, dat de Koerdische milities in Syrië ontbonden worden.