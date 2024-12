Roda JC onderuit bij Jong Ajax in laatste Nederlandse profduel van 2024

Roda JC heeft op bezoek bij Jong Ajax verzuimd zich in de subtop van Keukenkampioen-divisie te nestelen. Bij winst had de nummer tien van de ranglijst een reuzensprong naar positie vier gemaakt, maar het laag geklasseerde Jong Ajax had daar geen boodschap aan en won het laatste Nederlandse profduel van 2024 op De Toekomst met 3-1.

De Amsterdammers werden daarbij geholpen door een vliegende start. Al na vijf minuten slaagde Nassef Chourak erin een combinatie met Julian Rijkhoff doeltreffend af te ronden. Het Limburgse antwoord liet slechts drie minuten op zich wachten. Na een fraaie aanval schoot Cain Seedorf met een diagonale schuiver via de binnenkant van de paal raak: 1-1.

Na een klein halfuur mocht Rijkhoff na een overtreding op hemzelf van Roda-verdediger Brian Koglin aanleggen vanaf de strafschopstip. Hij passeerde doelman Nick Marsman met een inzet dwars door het midden: 2-1.