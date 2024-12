Trump wil nog steeds Groenland kopen en dreigt met inname Panamakanaal

Aankomend president Trump wil opnieuw proberen om Groenland van Denemarken te kopen. "Vanwege de nationale veiligheid en vrijheid in de wereld vindt de VS het bezit van en de controle over Groenland absoluut noodzakelijk", zei hij gisteren bij de bekendmaking van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Denemarken.

Het plan om Groenland te kopen had Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn (2017-2021) ook al. Dat liep op niets uit. De Deense premier Frederiksen liet Trump toen weten niet geïnteresseerd te zijn. Trump zegde het staatsbezoek dat hij aan Denemarken zou brengen daarna af.

Groenland is het grootste eiland ter wereld. Het ligt in het Noordpoolgebied. Het economisch en militair belang ervan neemt toe, nu het gebied door de opwarming van de aarde toegankelijker wordt. Grondstoffen in het gebied zijn daardoor makkelijker naar boven te halen.

Groenland is Deens, maar heeft zelfbestuur. Volgens premier Egede van het eiland is deze poging van Trump even kansloos als die van vijf jaar geleden. "Groenland is van ons. We zijn niet te koop en zullen dat nooit zijn."