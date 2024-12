'Amerikaanse oud-kandidaat-minister Gaetz betaalde voor seks met minderjarige'

Matt Gaetz, de man die door aankomend president van de Verenigde Staten Trump naar voren was geschoven als kandidaat-minister van Justitie, heeft in zijn tijd als parlementariër een 17-jarig meisje betaald voor seks. Dat stelt een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Ook zou Gaetz andere vrouwen hebben betaald voor seks en illegale drugs hebben gekocht en gebruikt. De 42-jarige politicus ontkent.

Gaetz trok zich vorige maand al terug als ministerskandidaat en zit inmiddels niet meer in het Huis van Afgevaardigden. De Republikein uit Florida zei toen dat zijn benoeming een te grote afleiding was voor de machtsoverdracht.

90.000 dollar voor seks en drugs

Het 37 pagina's tellende rapport beschrijft aan de hand van onder meer sms-berichten en betaalgegevens een levensstijl vol (seks)feesten en drugs.

Zo zou Gaetz tussen 2017 en 2020 ruim 90.000 dollar hebben betaald voor seks met twaalf vrouwen en voor drugs zoals cocaïne, xtc en wiet.

Seks met middelbare scholier

Volgens de commissie is er substantieel bewijs dat de politicus in 2017 - toen hij zelf 35 was - seks had met een 17-jarig meisje. Zij zat toen nog op de middelbare school.

De commissie heeft een verklaring van de vrouw zelf en van verschillende andere getuigen. De vrouw zegt dat ze die avond 400 dollar had gekregen van Gaetz, "wat ze zag als een betaling voor de seks", aldus het rapport.

De vrouw stelt dat ze niet heeft gezegd hoe oud ze was, maar dat Gaetz er ook niet naar vroeg. Volgens de politicus heeft hij geen seks meer gehad met een 17-jarige sinds hij 17 was.

Gaetz: lastercampagne

Gaetz probeerde via de rechter tevergeefs te voorkomen dat het onderzoek van de ethische commissie van het Huis van Afgevaardigden naar buiten zou komen. Hij spreekt van een lastercampagne.

Het onderzoek naar de politicus kwam aan het rollen nadat een vriend van Gaetz in 2021 had toegegeven dat hij vrouwen had betaald voor seks - wat in de VS sowieso al strafbaar is - onder anderen met een minderjarige. Hij kreeg elf jaar cel.

De ethische commissie startte het onderzoek naar Gaetz in 2021. Het werd opgeschort omdat justitie ook een federale zaak tegen hem opende. Toen die zaak werd afgesloten zonder aanklacht, heropende de ethische commissie het onderzoek.