Ook Van Veen onderuit, slechts drie van de zestien Nederlanders in derde ronde WK

Gian van Veen is net als vorig jaar al in zijn eerste wedstrijd op het WK darts (PDC) uitgeschakeld. De 22-jarige darter uit Poederoijen moest zijn meerdere erkennen in de Duitser Ricardo Pietreczko: 3-1. Daardoor zijn er na de kerstdagen nog maar drie van de zestien Nederlanders over in het toernooi. Ook de Engelse schaduwfavorieten Rob Cross en Dave Chisnall zijn uitgeschakeld.

De laatste keer dat er maar drie Nederlanders in de derde ronde stonden in Londen, was op het WK van 2020. Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena en Kevin Doets moeten de Nederlandse eer ditmaal hooghouden.

"Dit is wel tegenvallend voor het Nederlandse darten", vond Van Veen. "Als je een recordaantal deelnemers hebt en er blijven er maar drie over na de kerstdagen, dan is dat een tegenvaller. Maar ik kijk natuurlijk vooral naar mezelf en dan baal ik dat ik er zelf niet bij zit."

Hoop op goed WK

Van Veen had de hoop op een goed WK. Nadat hij vorig jaar bij zijn WK-debuut verloor van Man-Lok Leung was hij erop gebrand om dit jaar wel zijn eerste wedstrijd te winnen.