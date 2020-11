Tweede orkaan in twee weken komt aan land in Midden-Amerika

Met windsnelheden van 250 kilometer per uur is Iota vannacht aan land gekomen in Midden-Amerika. Vooral de kusten van Honduras en Nicaragua worden zwaar getroffen. De orkaan groeide op zee uit tot categorie vier, die ernstige schade kan veroorzaken. Twee weken geleden werd hetzelfde gebied getroffen door Eta, een orkaan van dezelfde categorie. Door de stortbuien, hoogwater en modderstromen kwamen toen 130 mensen om het leven.

Veel inwoners van de kuststad Puerto Cabezas in het oosten van Nicaragua zijn geëvacueerd, maar de opvanglocaties hebben geen ruimte om iedereen onderdak te bieden. De Nicaraguaanse vicepresident zegt dat de regering er alles aan doet om de bevolking te beschermen en te evacueren. Ook kondigde ze aan dat Taiwan noodhulp heeft toegezegd in de vorm van 800 ton rijst.

Iota is de dertigste storm in het Atlantische orkaanseizoen die dit jaar een naam heeft gekregen. Het is voor het eerst dat twee orkanen in november het gebied treffen. Wetenschappers en bestuurders van de getroffen regio zeggen dat dit komt door klimaatverandering.