Fiorentina laat zich verrassen door Udinese, meeste applaus voor opgeknapte Bove

Hij zat tegen Udinese voor het eerst weer op de bank, al was hij niet speelgerechtigd. Maar de bond maakte voor Bove een uitzondering, waardoor hij naast zijn teamgenoten in de dug-out mocht plaatsnemen. Elke keer dat hij in beeld kwam op het grote scherm, applaudisseerden de fans voor 'Edo'.

Penalty

Fiorentina-middenvelder Riccardo Sottil werd al na enkele minuten onderuit geschoffeld door Thomas Kristensen, Scheidsrechter Matteo Marcenaro zag er geen strafschop in. Sottil was daar zo boos over dat hij geel kreeg voor protesteren.