Al 7,7 miljoen voor 3FM Serious Request, transformatie tot 'festival' werkt

Twintig jaar geleden was de eerste editie van Serious Request in Utrecht. Giel Beelen, Wouter van der Goes en Claudia de Breij zamelden destijds ruim negen ton in voor het Rode Kruis. In de jaren daarna groeide het evenement in de week voor kerst uit tot een publiekstrekker waarbij miljoenen werden ingezameld.

Record na record werd gebroken. 2014 was de succesvolste editie. Gerard Ekdom, Domien Verschuuren en Coen Swijnenberg haalden in Haarlem ruim 12,3 miljoen euro op voor slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden.

Daarna ging het langzaam bergafwaarts met de zender. Populaire dj's zoals Sander Lantinga, Swijnenberg, Ekdom en Verschuuren vertrokken en daarmee ook de luisteraars. Ook ontstonden er vragen over de houdbaarheid van Serious Request.

The Lifeline

In 2018 gooide toenmalig zendermanager Sharid Alles het roer om. Voortaan gingen dj's in de week voor kerst door het land lopen om geld in te zamelen. "Vernieuwing is af en toe erg goed. Ik denk dat we met deze nieuwe vorm heel Nederland weer kunnen mobiliseren om in actie te komen", zei Alles er destijds over.

Een succes werd The Lifeline zacht gezegd niet. Luisteraars hoorden soms haperende radioverbindingen. Ook werd er veel minder geld gedoneerd. In 2018 en 2019 bleef het eindbedrag steken op ruim een miljoen euro. In 2020 ging de wandeltocht vanwege corona niet door en liepen de dj's in een hangar op een loopband.

Terugkeer

Hoewel de zendermanager dus voor vernieuwing had gekozen, keerde het Glazen Huis na drie jaar afwezigheid in 2021 weer terug. De samenwerking met het Rode Kruis werd beëindigd en andere goede doelen kregen een kans. De weg omhoog werd weer ingezet met vorig jaar als hoogtepunt: er werd ruim 7,5 miljoen euro ingezameld voor de bestrijding van ALS.

"Bij het grote publiek is de negativiteit rond NPO 3FM een beetje verdwenen en is de gunfactor terug", zegt Vergouwen. Ook wijst hij erop dat NPO 3FM eerder is begonnen met de actie. Ruim een maand geleden rende Speelman een dubbele marathon waarmee hij meer dan twee ton ophaalde.

Nog voordat de dj's hun intrek namen in het Glazen Huis stond de teller al op ruim 1 miljoen euro.

Volgens Vergouwen zijn de luistercijfers van 3FM "nog steeds bar laag", maar is er eensgezindheid in het dj-team. "Het lijkt alsof er harder dan ooit wordt gewerkt om er een groot succes van te maken."