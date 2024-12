Veel discussie over identiteit verdachte Maagdenburg, vlak voor de verkiezingen

In Duitsland is een felle discussie gaande over de identiteit en overtuigingen van de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg. Die leidt onder meer tot ongefundeerde theorieën over zijn geloofsovertuiging. Even voor de landelijke verkiezingen in februari laait bovendien de discussie over migratie weer op.

De man die vrijdagavond inreed op een kerstmarkt in Maagdenburg vertoonde "atypisch" gedrag dat "niet paste in een patroon", zei het hoofd van de Duitse federale politie zaterdagavond. De 50-jarige Taleb al-Abdulmohsen uit Saudi-Arabië kwam in 2006 naar Duitsland en kreeg in 2016 een permanente verblijfsvergunning.

Duitse media melden dat Abdulmohsen op X felle kritiek uitte op de islam en bang was voor de islamisering van Duitsland. De verdachte was aanhanger van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), die tegen de toelating van vluchtelingen is.

Ook sprak hij meermaals zijn steun uit voor radicaal-rechtse politici uit andere landen, onder wie Geert Wilders. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser is de verdachte "islamofoob".

Abdulmohsen kwam vaker in aanraking met justitie, onder meer voor het dreigen met een aanslag. De aanleiding was een conflict met een artsenorganisatie dat ging over examenresultaten. Later dreigde hij met een pistool wraak te nemen op de rechters die hem daarvoor veroordeelden.

'Aanwijzingen voor psychische aandoening'

Duitse media schrijven ondertussen dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte mentale problemen heeft. De krant Die Welt meldt dat hij werd behandeld aan een psychische aandoening. Terrorisme-expert Peter Neumann zegt tegen Spiegel dat het erop lijkt dat de man last had van waanbeelden. Zo zou de verdachte geloven dat de Duitse autoriteiten het op hem gemunt hebben.

Vanwege het "atypische" gedrag van de verdachte roepen politici van centrumpartijen vooral op tot kalmte, in plaats van te wijzen naar zijn mogelijke overtuigingen. "Overhaaste conclusies helpen niemand, maar verdelen enkel onze samenleving", zei Matthias Miersch van de SPD. Minister van Economie en Klimaat Robert Habeck van de Groenen riep mensen op zich niet te laten besmetten door haat.

'Constante uitzettingen'

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de beweegredenen van de verdachte, leidt de aanslag ertoe dat de discussie over migratie weer op de voorgrond treedt. AfD-leden en radicaal-rechtse politici uit het buitenland spreken zich scherp uit. Ze leggen de nadruk op de migratieachtergrond van de verdachte, maar noemen zijn overtuigingen niet.

AfD-leider Alice Weidel stelde vandaag dat de aanslag niet had plaatsgevonden "zonder ongecontroleerde immigratie". Ze schrijft dat "burgers beschermd worden met een streng asielbeleid" en pleit voor "constante uitzettingen".

"Het maakt niet uit op welke manier buitenlanders hun haat jegens ons Duitsers rechtvaardigen", plaatste een AfD-lid uit Brandenburg op X. "Discussies over motieven verhullen een simpele waarheid: keer op keer is migratie het probleem en remigratie de oplossing."