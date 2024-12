Doets na stunt tegen oud-kampioen Smith tegen Ratajski, Clayton wint marathonpartij

In de vierde set leek de nummer zeven van de wereld de partij naar zijn hand te kunnen zetten, maar drie matchdarts werden gemist. Mansell sloeg wel toe en sleepte er een vijfde en beslissende set uit.

In die laatste set was het weer behoorlijk gelijkopgaand. De twee darters gingen op voor een verlenging. Ook daarin kwam geen beslissing. Bij een tussenstand van 5-5 in legs werd het tijd voor de allesbeslissende leg, die Clayton mocht beginnen.

Dit keer maakte hij geen fout en wist hij zich te plaatsen voor de derde ronde.

Gian van Veen in actie

Maandagavond komt Gian van Veen in actie. Hij is een van de vier Nederlanders die nog over is in het toernooi. Hij neemt het rond 20.15 uur op tegen de Duitser Ricardo Pietreczko.