Nieuwe leider Syrië wil einde aan drugsimperium Assad, de vraag is of dat lukt

Met het ineenstorten van Assads regime lijkt er ook een einde te komen aan een enorm drugsimperium. Syrië stond tot voor kort te boek als de grootste producent en exporteur van de drug Captagon, die veel wordt gebruikt in het Midden-Oosten. Maar het aan banden leggen van dat enorme netwerk is geen gemakkelijke opgave. Experts denken daarnaast dat criminele organisaties in Nederland mogelijk kansen zien om in het gat te springen.

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog gaat Syrië gebukt onder strenge economische sancties. Westerse landen hadden die ingevoerd vanwege de oorlogsmisdaden van dictator Bashar al-Assad. Maar terwijl de Syrische bevolking gebukt ging onder zware armoede, zwom Assad in het geld. "Het regime zag in de grootschalige Captagonproductie een kans om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de sancties", zegt onderzoeker Caroline Rose van denktank New Lines Institute.

In de wereldwijde Captagonhandel gaat volgens schattingen tussen de 5 en 10 miljard euro om. Dat doet nauwelijks onder voor de Europese cocaïnemarkt. Assad zou er jaarlijks 2,3 miljard euro aan hebben verdiend, grofweg een vierde van het bruto nationaal product van Syrië.

Nieuwsuur bezoekt na de val van het regime een voormalige Captagonfabriek, net buiten Damascus: