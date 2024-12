'Qatar raakt gevoelige snaar', maar geen direct tekort aan vloeibaar gas in Europa

Er is ook een keerzijde voor Qatar, zegt René Peters, energiespecialist bij onderzoeksbureau TNO. Het land is voor een groot deel economisch afhankelijk van de export van fossiele brandstoffen. Als er geen verkoop meer richting Europa gaat, moet er bijvoorbeeld in Azië meer worden verkocht. Ook wil Amerika meer gas verkopen aan de EU. "We zitten nog niet klem vanwege Qatar", zegt Peters.

Van den Beukel: "Het is handel die ze niet zomaar zullen stopzetten, daarvoor is de EU te belangrijk. Ze willen vooral een punt maken. Ze zijn in Qatar gevoelig voor opgeheven vingers vanuit de Europese Unie."

Rustig op de gasmarkt

De financiële markten reageren nauwelijks op het dreigement van Qatar: de inkoopprijs op de gasmarkt is niet enorm toegenomen of hoger dan andere dagen. Dat komt doordat lng-contracten worden afgesloten voor de lange termijn: een periode van twintig jaar of langer.