50.000 jaar oude babymammoet gevonden: 'In uitzonderlijk goede staat'

In Noordoost-Siberië is het karkas van een 50.000 jaar oude babymammoet gevonden. Het dier is uitzonderlijk goed bewaard gebleven, zeggen wetenschappers.

De bijnaam van het dier is Yana, vernoemd naar de rivier waarbij het gevonden werd. Waarschijnlijk is de mammoet iets ouder dan een jaar, de precieze leeftijd wordt nog verder onderzocht.

Yana werd door inwoners van het gebied gevonden in de Batagaika-krater. Daar was de ontdooide helft van het karkas in gevallen. Volgens persbureau Reuters hebben bewoners de helft van Yana, die zo'n 110 kilo weegt, daar vervolgens uitgetild met een soort brancard. De andere helft zit nog vast in het ijs.

De mammoet is waarschijnlijk ooit vast komen te zitten in de krater en vastgevroren in de permafrost, grond die permanent bevroren is. De kans is groot dat het dier daarom lang in zo'n goede staat is gebleven, zeggen kenners. De helft van de overblijfselen is nog bijna helemaal intact.

Bekijk hier het eeuwenoude karkas van Yana: