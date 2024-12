Geen strafrechtelijke vervolging vuurwerkbekogeling raadsleden Montferland

De politie en het Openbaar Ministerie hebben niet kunnen achterhalen wie verantwoordelijk was voor het vuurwerk dat afging bij twee raadsleden van de gemeente Montferland, begin december. Het onderzoek is afgerond en krijgt geen strafrechtelijk vervolg, meldt de gemeente.

Op 2 december werd in 's-Heerenberg vergaderd over de komst van een asielzoekerscentrum. Een groep mensen demonstreerde tegen de komst. Voorafgaand aan de raadsvergadering werden twee raadsleden bekogeld met vuurwerk. Ze liepen daardoor tijdelijk gehoorschade op. Een politiewagen raakte beschadigd door het vuurwerk.

Onacceptabel incident

Volgens de gemeente is na politieonderzoek "niet onomstotelijk vast komen te staan wie het vuurwerk heeft afgestoken en of er richting de raadsleden is gegooid." Er zal daarom niemand strafrechtelijk worden vervolgd, heeft het OM aan de gemeente laten weten.

Burgemeester Harry de Vries van de gemeente Montferland laat in een verklaring weten dat hij het hoe dan ook een onacceptabel incident vond, schrijft Omroep Gelderland.

"Hoewel het onderzoek geen strafrechtelijke gevolgen heeft, blijft het onacceptabel dat onze raadsleden zich onveilig hebben gevoeld tijdens hun werk", staat in een verklaring op de website van de gemeente. "We staan voor een respectvolle omgang met elkaar. Zeker in het politieke debat."