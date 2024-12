Kinderen geraakt bij val in Heracles-stadion, Groningen-fans zaten in thuisvak

Enkele kinderen zijn lichtgewond geraakt bij het incident dat zaterdag leidde tot het staken van de wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen. Dat vertelt, Remon Enting, financieel directeur van Heracles Almelo die ook veiligheidszaken in zijn portefeuille heeft.

Heracles brengt vandaag meer informatie naar buiten over de wanordelijkheden die leidden tot het staken van de wedstrijd. Eerder al bleek dat een Groningen-supporter vanuit het uitvak naar beneden was gevallen in een vak met Heracles-supporters, waarna de sfeer in het stadion omsloeg. Politie moest op de tribunes ingrijpen om de orde te herstellen en velen verlieten geëmotioneerd het Asito Stadion.

"Op de eerste beelden leek het erop dat de Groningen-fan alleen op wat stoeltjes was gevallen", zegt Enting, "maar uit nader onderzoek blijkt dat een aantal kinderen wel degelijk geraakt is. Die zijn daarbij helaas lichtgewond geraakt. Het had veel erger kunnen aflopen maar dit is al erg genoeg."

"We hebben direct contact met die kinderen gehad, en de volgende dag is Nico-Jan Hoogma (technisch directeur van Heracles, red.) bij hen langsgegaan om te kijken hoe het met ze gaat. Gelukkig gaat het intussen helemaal goed en hebben ze alweer buiten gevoetbald. Maar uiteraard zijn ze enorm geschrokken."

Over twee hekken heen

Heracles is nog altijd druk bezig om de gebeurtenissen in kaart te brengen, zegt Enting. "We zijn nog onderzoek aan het doen, maar het lijkt er nu op dat een aantal Groningen-supporters op de 'publiekskant' heeft gezeten, dus naast het uitvak. In de tweede helft hebben we hen gevraagd daar weg te gaan, waar het uitvak op heeft gereageerd."