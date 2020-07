Burgemeester Spielberg mist oranje zee: 'Nederlandse racefans altijd gezellig'

ANP

Ze staan in het dorp bekend als 'die Oranier' of gewoon 'die Holländer'. De duizenden Nederlandse racefans die het Oostenrijkse Spielberg normaliter overspoelen rond de Formule 1-race in de Alpen. Maar als burgemeester Manfred Lenger dit weekend om zich heen kijkt, ontbreekt de kleur oranje. Het Formule 1-circus mag dit weekend dan wel neerstrijken op het circuit bij Spielberg, de gigantische stoet fans - rijkelijk uitgedost in het oranje - moet thuisblijven. Feestje Een logisch gevolg van de coronacrisis, maar dat neemt niet weg dat Lenger ervan baalt. "We verheugen ons er altijd op." "Vorig jaar waren er 20.000 Nederlandse fans. Ze houden van een feestje en zijn goede gasten. Ook als er veel bier wordt gedronken, is het gezellig", zegt de burgemeester. Bekijk hier een reportage met burgemeester Lenger:

Bij gebrek aan een grand prix in Nederland de afgelopen jaren werden de GP's waar de Nederlandse fans eenvoudig naartoe konden reizen al snel de alternatieve thuisraces van Max Verstappen. Zo kleurde Spa-Francorchamps in de Ardennen geregeld oranje en het Duitse Hockenheim in mindere mate ook. Maar bij geen enkele grand prix was de voertaal zo duidelijk Nederlands als tijdens de weekenden in Oostenrijk. Dubbele overwinning Verstappen Dat kwam mede door extra tribunes, speciaal gebouwd voor de duizenden Nederlandse fans. Dat Verstappen in 2018 de race won en dat kunstje in 2019 herhaalde, maakte het plaatje van een 'Nederlandse grand prix' alleen maar completer. "Red Bull, een Oostenrijks team, dat wint in Oostenrijk met een Nederlander terwijl er zo veel Nederlandse fans op de tribunes zitten, is altijd speciaal", zegt Lenger. "Ik ken Verstappen niet persoonlijk, maar ik zou hem graag eens ontmoeten."

2019: Verstappen zwaait naar zijn fans in Oostenrijk - ANP

Toen het coronavrius de wereld in zijn greep kreeg, sneuvelde ook de start van het Fomule 1-seizoen. Drieënhalve maand later kan het seizoen beginnen in Oostenrijk, al had Lenger daar geen enkele invloed op. "De beslissing is niet in de gemeente genomen, maar door de regering met de Formule 1. Daar was ik als burgemeester niet bij betrokken. Maar ik ben er heel blij mee. Het is een hele verantwoordelijkheid, maar het is een goed signaal naar buiten dat hier goed wordt gewerkt." Over de veiligheid en de grote hoeveelheid maatregelen maakt hij zich geen zorgen. "De regio is al weken virusvrij. De Formule 1 is goed voorbereid, er is alles aan gedaan om besmettingen te voorkomen."

De afwezigheid van de Nederlandse fans dit weekend doet de regio Stiermarken ook financieel pijn. Volgens de burgemeester is er sprake van een inkomstenverlies van meerdere miljoenen euro's. De normaal gesproken uitpuilende campings blijven leeg. "Het is niet verboden om er te staan, maar er is een overeenkomst gesloten om de campingplaatsen rond het circuit leeg te houden."

Zondag om 15.10 uur begint Formule 1 De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.