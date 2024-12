Gravende Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt problemen in Zuid-Holland

De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt in Zuid-Holland toenemende schade. Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard treft regelmatig lekkages aan bij stuwen die zijn veroorzaakt door de gravende dieren.

Met een stuw beheert het waterschap de waterstanden. Zo kan het peil hoog worden gehouden op plekken waar dit wenselijk is, en juist laag op de plekken waar dit nodig is. Het hoogheemraadschap ziet dat de rivierkreeft hieromheen graaft, wat leidt tot lekkages .

"Nu bepalen wij met een stuw de waterpeilen, maar als die geulen er zitten loopt het water vanzelf weg", zegt Freek de Boer van het hoogheemraadschap tegen Rijnmond. "We moeten dan extra water in het gebied toelaten of juist extra eruit malen. Dat kost veel energie en geld."

Het waterschap ziet ook een toename van het aantal lekkages. "Tegenwoordig krijgen we gemiddeld drie tot vijf meldingen per week binnen over lekkages die direct moeten worden gedicht", zegt het waterschap. "Zo'n vijf jaar geleden kwam dit maar één keer per maand voor."