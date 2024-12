Bijna 1700 veehouders willen zich laten uitkopen vanwege stikstof

Bijna 1700 veehouders hebben zich aangemeld voor de diverse vrijwillige uitkoopregelingen, die in het leven zijn geroepen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat heeft het ministerie van Landbouw bekendgemaakt. De deadline voor de laatste twee regelingen sloot afgelopen vrijdag.

Met name de regeling voor piekbelasters trok relatief veel aanmeldingen: 920. Piekbelasters zijn bedrijven die veel stikstof uitstoten in of bij natuurgebieden. Die konden zich voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf laten uitkopen. De deadline voor hun regeling lag eigenlijk al in april, maar die werd uiteindelijk toch opgerekt.

Andere boeren konden tot 100 procent van de waarde van hun bedrijf krijgen. Die bredere regeling, waarvoor in totaal 665 aanvragen binnenkwamen, sloot al op 1 december vorig jaar.

Meer aanmeldingen dan budget

Afgelopen vrijdag was ook de deadline voor kleinere sectoren, waarvoor 104 ondernemers zich hebben aangemeld. Voor die regeling zijn er meer aanmeldingen dan er budget beschikbaar is, aldus het ministerie. Gekeken wordt nog of daar extra geld beschikbaar voor kan worden gemaakt.

Het totale aantal aanvragen biedt nog geen zekerheid over het aantal veehouders dat zal stoppen met zijn bedrijf. Eerst wordt de aanvraag behandeld door het ministerie en niet alle aanvragen zijn op dit moment al bekeken.

Tot vandaag hebben 1442 ondernemers een goedkeuring voor de subsidie gekregen. 916 ondernemers hebben die overeenkomst ondertekend teruggestuurd.