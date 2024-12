Van der Poel ook beste in Mol na vermakelijk duel met Sweeck, Alvarado wint bij vrouwen

Mathieu van der Poel heeft de Zilvermeercross in Mol gewonnen. De wereldkampioen moest er in de openingsfase hard voor werken, maar reed uiteindelijk soeverein naar de zege.

Voor Van der Poel is het zijn tweede overwinning in twee dagen, nadat hij gisteren op dominante wijze de wereldbeker van Zonhoven had gewonnen.

In Mol stond voor het eerst deze winter een duel met Wout van Aert gepland, maar de Belgische concurrent van Van der Poel meldde zich ziek af. De volgende kans op een confrontatie tussen de twee is nu op 27 december in Loenhout.

Onverwachte concurrent

Toch werd het geen tweede onemanshow op rij voor Van der Poel. In de vierde ronde viel hij aan, maar één man schoof mee: Laurens Sweeck, een Belgische zandspecialist.

In de vijfde ronde leek de Nederlander zich ook van zijn laatste uitdager te ontdoen, maar door een geweldige zandpassage van Sweeck op een cruciaal moment sloot hij weer aan bij de koploper.

Van der Poel bleef aanzetten en probeerde zijn concurrent te breken, wat uiteindelijk in de zesde van tien rondes lukte. De zesvoudig wereldkampioen reed daarna solo naar de zege. Sweeck werd tweede op een dikke minuut, Michael Vanthourenhout derde op anderhalve minuut.

Alvarado wint bij vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Ceylin del Carmen Alvarado. De Nederlandse vocht zoals verwacht een mooi duel uit met Lucinda Brand, maar reed in de vierde van zes rondes weg bij haar rivaal.

Brand hield het gat lang klein en leek zelfs dichterbij te komen in de vijfde ronde. Toen versnelde Alvarado opnieuw, waarna de rol van Brand uitgespeeld was en Alvarado voor de negende keer dit seizoen als eerste de finish passeerde.