McDonald's en potentiële buren staan steeds vaker tegenover elkaar

Een McDrive in een dorp in plaats van langs de snelweg of in een winkelcentrum. Fastfoodketen McDonald's ziet dat wel voor zich en wil meer restaurants openen in buitengebieden. Maar het bedrijf stuit steeds vaker op bewoners die geen trek hebben in zo'n restaurant, en vooral niet in alles wat erbij komt kijken.

Stephanie Alexander woont in Rheden, een van de plekken waar de McDonald's een nieuw filiaal wil openen aan de Arnhemsestraatweg. Volgens haar zou de komst van de fastfoodgigant het karakter van het gebied veranderen.

"Mensen komen hier wonen voor de rust en de natuur, je kan de edelherten praktisch zien lopen vanaf je huis. Dit plan is een schoffering van de natuur, los van al het zwerfafval en verkeersonveiligheid die er ook nog bij komen kijken."

Haar tuin grenst aan de beoogde locatie, waardoor ze straks zomaar tegen een bestelpaal van een McDrive aan zou kunnen kijken. "Het Chinese restaurant dat er nu zit heeft het gebouw afgedekt met allerlei groen en daarnaast is het na 20.00 uur ook echt stil, omdat ze dan dicht zijn. Met een McDonald's die elke dag tot 01.00 uur open is verdwijnt die rust."

Vergunningen afgewezen

Ook elders in het land heeft McDonald's geprobeerd om voet aan de grond te krijgen, maar zonder succes. In Deurne is een vergunningsaanvraag afgewezen door het college van B en W. Volgens de gemeente past een filiaal van McDonald's niet in het bestemmingsplan.

Dat geldt ook in de gemeente Oost-Gelre, waar het college vindt dat de kwaliteit van leefomgeving niet gewaarborgd kan worden. Daarom werken ze niet mee aan de aanvraag.

Volgens horecatrendwatcher Gijsbregt Brouwer is de wens van McDonald's om langs provinciale wegen te zitten begrijpelijk "Ze hebben tot een aantal jaar terug nauwelijks nieuwe restaurants geopend, maar ingezet op het verdienen binnen de vestigingen die ze al hadden. Denk aan schermen waarmee je zelf kon bestellen en McCafé's waar je goede koffie kan bestellen. Daar zijn ze erg goed in geworden, dus werd het weer tijd om te kijken of ze konden uitbreiden."

McDonald's heeft 264 vestigingen in Nederland. Vooral in de winkelstraten van grote steden en langs snelwegen is de bezetting goed. Brouwer wijst erop dat uit Amerikaanse data naar voren kwam dat ook provinciale wegen vatbaar zijn voor het concept van McDonald's.

In beroep

In Deurne en Oost-Gelre voorlopig dus geen BigMacs en McFlurry's, maar in Rheden en Zutphen is er nog geen besluit. De vergunningsaanvraag voor de Arnhemsestraatweg in Rheden is door de gemeente afgewezen, maar McDonald's heeft vorige week in een e-mail aan de actievoerders, onder wie Stephanie Alexander, laten weten dat zij via een projectontwikkelaar in beroep gaan tegen het besluit.

De plannen voor een nieuw filiaal in Warnsveld, dat onder de gemeente Zutphen valt, leken eerder van tafel te zijn door een afwijzing van de gemeente. De benodigde documenten waren niet aangeleverd, waardoor er geen goedkeuring kwam voor een nieuwe vestiging.

Maar volgens een woordvoerder van de gemeente Zutphen heeft McDonald's laten weten dat ze ook daar via een projectontwikkelaar in beroep gaan. De gemeente wacht nu op de uitnodiging voor de eerste hoorzitting.

10 minuten met de auto

"Er hebben meer dan 15.500 mensen een petitie getekend om de komst van de McDonald's in Rheden tegen te houden. Het zou verstedelijking zijn van een natuurlijk gebied, dat mag gewoon niet gebeuren", zegt omwonende Alexander.

"En het gekke is dat als je vanaf het bos richting Duiven kijkt, je de gele bogen van de McDonald's in Duiven kan zien." Ze doelt op een restaurant van McDonald's in Duiven, een goede tien minuten met de auto. ''Zo dichtbij zit deze dus."