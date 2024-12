Krokodil uit Crocodile Dundee dood: 'Eren zijn belangrijke rol in onze geschiedenis'

De krokodil uit de film Crocodile Dundee is overleden. Burt is ongeveer negentig jaar geworden, maakte het Australische reptielencentrum Crocosaurus Cove, waar hij sinds 2008 verbleef, bekend op Instagram. "Burt is dit weekend vredig doodgegaan. Het is het einde van een geweldig tijdperk."

Het dier was samen met acteur Paul Hogan te zien in de bekende film uit 1986. Hogan won met de rol een Golden Globe voor beste acteur in een musical of komedie. De film is de succesvolste Australische film ooit.

Burt werd op slag wereldberoemd en drukte zijn stempel op het imago van krokodillen wereldwijd. "Burt hielp met het in kaart brengen van de ruwe schoonheid van Australië en zijn natuur."

Hieronder is Burt te zien in een van de beroemde scènes uit de film: