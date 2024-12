Zelfkritische Steijn is wintertopscorer dankzij elke dag werken aan kijkgedrag en trap

Steijn sluit het kalenderjaar af met 19 eredivisiedoelpunten. Voor zijn club FC Twente scoorden alleen rasaanvallers Dick van Dijk (28 goals in 1968), Blaise N'Kufo (24 in 2006) en Jan Vennegoor of Hesselink (21 in 1999) vaker in een kalenderjaar.

"Zowel voetballend als in de zestien ontwikkel ik me. Dat ik op een hoger aantal zit dan vorig jaar, qua goals en assists, is heel leuk. Dan zijn we op de goede weg", stelt hij tevreden.