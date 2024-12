Kinderen op basisschool bij Tarwekamp ook welkom in de vakantie

Koken, sporten, spelletjes doen of met elkaar praten: op een basisschool in de buurt van de Tarwekamp in Den Haag kan het allemaal in de kerstvakantie. Basisschool de Leeuwerikhoeve blijft rond de feestdagen zo veel mogelijk open om leerlingen "stabiliteit en rust" te bieden na de explosies eerder deze maand.

Op de Leeuwerikhoeve zitten veel kinderen die iets hebben meegekregen van de explosies, waarbij zes mensen om het leven kwamen. Ze hebben de vlammen gezien, ze ruiken de rook vanaf hun huis nu nog of kennen kinderen die familieleden zijn verloren.

De afgelopen weken heeft de school hen ritme kunnen bieden, constateert schooldirecteur Rob van der Gaag. "Als kinderen naar school komen, hebben ze stabiliteit en rust. Je kunt zien hoe het met ze gaat, en met ze praten." Er is in de klassen over de gebeurtenis gepraat, er zijn knuffels uitgedeeld en kinderen hebben tekeningen gemaakt voor de brandweer en de politie.

Bekende omgeving

"In de kerstvakantie kan dan ineens een leegte ontstaan. Sommige ouders moeten gewoon werken, of kunnen geen leuke dingen doen met de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen toch gezien worden en de kans krijgen om hun verhaal te vertellen", vindt Van der Gaag.

Het lukt volgens hem misschien niet alle dagen, maar de school doet zijn best om de kinderen iets van dagbesteding te bieden. "Dit is een bekende omgeving, hier zijn vriendjes en vriendinnetjes die ze kennen. Hier hoeven kinderen even niet bezig te zijn met dat gebouw dat tegenover hun huis staat. En als ze er nog wel over nadenken, dan kunnen ze dat uitspreken."