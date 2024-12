Blokker maakt een doorstart, koper is nog onbekend

Blokker krijgt een nieuwe eigenaar. De winkelketen is half november failliet gegaan. Sindsdien zochten de curatoren een koper voor de huishoudwinkels. Die is nu gevonden, melden de curatoren. Maar wie het is maken ze nog niet bekend.

Ook onbekend is hoeveel winkels zullen blijven bestaan. Dat hangt af van de onderhandelingen tussen de nieuwe eigenaar en de verhuurders van de panden waar nu de Blokker-winkels zitten. Dat kan nog enkele maanden duren.

Een deel van de verhuurders heeft de winkelpanden al toegezegd aan andere ketens. Vastgoedbeheerder Wereldhave verhuurt nu bijvoorbeeld zeven panden aan Blokker, vier daarvan gaan naar nieuwe huurders. Het gaat om Wibra, Shoeby en vanHaren, meldde retailtrends.nl vorige week.

Wel duidelijk is dat de koper het bedrijf opnieuw wil opbouwen, samen met de franchise-ondernemers die 45 filialen draaiende houden. Ook neemt de nieuwe eigenaar de webwinkel over.

Nieuwe baan

De uitverkoop die nu gaande is gaat gewoon door. De meeste winkelmedewerkers hebben hun laatste werkdag nog steeds op 31 december.

Samen met verschillende vakorganisaties gaan de curatoren op zoek naar nieuw werk voor zoveel personeelsleden.

Een groep van tachtig mensen blijft nog wel langer in dienst, meldde Blokker vrijdag al. Het gaat om dertig mensen van het kantoorpersoneel en vijftig van het winkelpersoneel. Zij moesten het faillissement in goede banen leiden.