Waterschappen steeds drukker met bever: 'Groter probleem dan de wolf'

Volgens de UvW kan een landelijk beleid helpen om sneller in te grijpen bij overlast door bevers. Momenteel hebben de provincies allemaal een eigen beleid, waardoor ze op verschillende manieren met het knaagdier omgaan. "Met een landelijk beleid kan bijvoorbeeld een ontheffing eenvoudiger worden aangevraagd", zegt Moerkens.

Daarnaast beslaat een werkgebied van een waterschap soms meerdere provincies. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het waterschap Rivierenland, dat opereert in Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. Het waterschap heeft dan ook te maken met vier verschillende protocollen.

Wilbert Litjens zit namens de BBB in het bestuur van het waterschap Rivierenland. Hij ziet dat het waterschap veel tijd kwijt is aan het voorkomen van beverschade. "Je moet er niet aan denken dat door de bever een dijk doorbreekt als het hoogwater is", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Ik denk dat de bever een groter probleem is dan de wolf."

Ook hij pleit voor een landelijke aanpak. "Rivierenland beheert en onderhoudt 1000 kilometer aan rivierdijken en kades", zegt hij. "Dan heb je het over miljoenen euro's aan preventiemaatregelen." Volgens de Unie van Waterschappen wordt er in april over een landelijk beleid gesproken.