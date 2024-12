Golven van twintig meter: zeldzame surfwedstrijd georganiseerd op Hawaï

De noordkust van het Hawaïaanse eiland Oahu was voor professionele surfers dit weekend een paradijs. Met golven van wel twintig meter hoog werd gisteren een van de grootste surf-evenementen ter wereld georganiseerd: de Eddie Aikua Big Wave Invitational. Het evenement is relatief zeldzaam: dit was de elfde keer in veertig jaar.

De prestigieuze Eddie wordt alleen gehouden bij golven van minstens 40 voet hoog (12,19 meter), en enkel in de periode tussen december en maart.

Deze zondag was dat het geval en zo'n 48 uur van tevoren werd de wedstrijd aangekondigd. De groep surfers die van over de hele wereld was geselecteerd om mee te doen haastte zich daarna zo snel mogelijk naar Hawaï.

'The bay calls the day'

"Zulke hoge golven zijn in principe niet uniek in de winter, maar dat de condities perfect zijn om er op te surfen komt niet vaak voor", zegt Jaco van Delden tegen de NOS. Hij woont op Hawaï en helpt onder meer als fysiotherapeut bij de wedstrijd. De komst van de Eddie is onvoorspelbaar en daarom zeggen lokale betrokkenen ook wel: 'The bay calls the day'.

Niet alleen deelnemers kwamen op het evenement af, ook het publiek was groot. "Het aantal mensen dat komt kijken is als een soort Elfstedentocht", zegt van Delden. Lokale media meldden dat tienduizenden bezoekers een plekje op het strand hadden bemachtigd.

Dat maakt het meer dan een surfwedstrijd vindt van Delden. Hij zegt dat de wedstrijd bijna een familieaangelegenheid is en het publiek voelt als een grote vriendengroep. "Iedereen is blij en viert de mooie cultuur van Hawaï."