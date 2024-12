Australiër opgepakt voor doodschieten 98 kangoeroes

In Australië is een 43-jarige man opgepakt die 98 kangoeroes zou hebben doodgeschoten. De dode dieren werden gevonden op een militaire basis ten noorden van Sydney.

De bijna honderd dode kangoeroes werden in oktober aangetroffen. Na politieonderzoek kon de verdachte afgelopen week bij een huiszoeking worden aangehouden. De politie van New South Wales zegt dat er ook drie vuurwapens in beslag zijn genomen. De verdachte zou de eigenaar zijn van een terrein naast de legerbasis. Een motief is niet bekend.

De man is onder meer aangeklaagd voor zware dierenmishandeling, het verwonden van beschermde dieren en overtredingen van de wapenwet. Hij is op borgtocht vrijgekomen en moet in januari voor de rechter verschijnen. Hij riskeert per aanklacht een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 10.000 Australische dollar (ongeveer 6000 euro).

In juni van dit jaar werden ook al tientallen dode kangoeroes aangetroffen in het zuidoosten van Australië. Veel van die dieren hadden schotwonden en een deel was bewust overreden.

Kangoeroejagers

De kangoeroe is een beschermde diersoort in Australië. Toch geeft de overheid vergunningen af om ze dood te schieten, voor het vlees of voor de huid. Producten gemaakt van kangoeroes vormen een belangrijk exportproduct voor het land. Er zijn duizenden professionele kangoeroejagers in het land actief.

De Australische overheid zegt dat er zo veel kangoeroes zijn dat de dieren een plaag vormen. Veel natuurorganisaties betwisten de cijfers die de overheid hanteert, en zeggen dat het helemaal niet zo goed gaat met de soort. Zij willen dat het afschieten stopt.

Het doden van kangoeroes gebeurt volgens hen te vaak op een wrede manier en in de buidel van gedode dieren blijken vaak nog jonge kangoeroes te zitten die vervolgens ook doodgemaakt worden.