Autofabrikanten Honda en Nissan willen fuseren in 2026

Honda en Nissan zijn in gesprek om in 2026 te fuseren. Dat hebben de autofabrikanten vandaag bekendgemaakt. Door de fusie ontstaat de op twee na grootste autogroep ter wereld qua autoverkoop, na Toyota en Volkswagen.

Door een fusie kunnen Honda en Nissan beter concurreren met Chinese fabrikanten, is het idee. Die blijken beter en sneller in staat om elektrische auto's te ontwikkelen.

"De opkomst van Chinese autofabrikanten en nieuwe spelers op de markt heeft de auto-industrie flink veranderd", aldus Honda-CEO Toshihiro Mibe vandaag over de beoogde fusie. "We moeten de capaciteit opbouwen om tegen 2030 tegen hen te kunnen vechten, anders worden we verslagen."

Ook Mitsubishi?

Als de fusie van Honda, de op één na grootste autofabrikant van Japan, met Nissan, de nummer 3, doorgaat, dan betekent dat de grootste herstructurering in de wereldwijde auto-industrie sinds 2021. In dat jaar fuseerden Fiat-Chrysler en PSA Peugeot tot het bedrijf Stellantis.

Mogelijk gaat ook het kleinere Mitsubishi Motors, waarvan Nissan de grootste aandeelhouder is, mee in de fusie. Hierover neemt het autobedrijf eind januari een besluit.

De topbestuurders van de drie autofabrikanten hielden een gezamenlijke persconferentie in Tokio. Honda en Nissan mikken met de mogelijke fusie op een gezamenlijke omzet van 30 biljoen yen (183 miljard euro).

Banenverlies

Vorige week woensdag meldde de Japanse zakenkrant Nikkei al dat Honda en Nissan praatten over een fusie. Het bericht werd toen niet tegengesproken door de twee automakers.

Iemand met kennis van de onderhandelingen zei toen tegen de Financial Times dat een fusie op politieke weerstand zou kunnen stuiten in Japan. De kans is namelijk aanwezig dat er veel banen verloren gaan.

Nissan presenteerde vorige maand al plannen om de productie met 20 procent te verminderen. Een aangekondigde reorganisatie bij Nissan zou 9000 banen kosten.