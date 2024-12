VNG en Aedes: neem statushouders op om Ter Apel te ontlasten

Aedes-voorzitter Martin van Rijn erkent wel dat de woningnood hoog is. "En de enige manier waarop we die echt te lijf kunnen is door zo snel mogelijk bij te bouwen." Maar dat kost tijd, erkent hij. "Goede huisvesting helpt mensen het meest, dus we moeten er zo snel mogelijk vanaf dat we miljarden in opvangvoorzieningen steken. Dat geld kunnen we veel beter gebruiken voor huizen en flexwoningen, waarin alle mensen die urgent een woning nodig hebben, terechtkunnen."

Het is verder "essentieel dat een goede verdeling van statushouders over gemeenten blijft bestaan", zegt VNG-voorzitter Dijksma. "Gemeenten kunnen daarmee COA-locaties ontlasten. We zien dat de problemen in de opvang snel toenemen en we kunnen ons niet veroorloven dat opnieuw asielzoekers op straat terechtkomen."

Het kabinet wil juist af van de verdeling van statushouders over gemeenten, de zogeheten 'taakstelling'. Ook wil het kabinet de voorrang voor asielzoekers bij de toewijzing van sociale huurwoningen schrappen.

Daarnaast zou de spreidingswet, die de verdeling van asielzoekers over het land regelt, moeten verdwijnen. De VNG heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over de asielplannen van het kabinet.