Besiktas wil duel met Twente niet in Enschede spelen: 'Weren fans is discriminatie'

Besiktas wil het Europa League-duel met FC Twente op 30 januari niet in de Grolsch Veste in Enschede spelen. De Turkse club heeft bij de Europese voetbalbond UEFA een verzoek ingediend om de wedstrijd in een andere Nederlandse stad, of desnoods in een ander land, te laten plaatsvinden.

Daarmee reageert Besiktas op een besluit van de burgemeester van Enschede, Roelof Bleker. Eerder deze maand besloot hij geen Besiktas-supporters toe te laten bij de Europa League-wedstrijd, uit angst voor rellen.

Daad van discriminatie

Besiktas, de nummer zes van de Turkse competitie die eerder dit seizoen hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst ontsloeg, is ontstemd over dat besluit en spreek van een "daad van discriminatie."

Verder schrijft Besiktas in een verklaring: "Hoewel onze vicevoorzitters hebben beloofd alle door de lokale autoriteiten geëiste veiligheidsmaatregelen te nemen en ook nog de gevraagde procedure voor de kaartverkoop uit te voeren, is burgemeester Bleker toch bij zijn besluit gebleven."

Bleker zei daar twee weken terug over: "Besiktas heeft een achterban verspreid over verschillende Europese landen. Dat maakt het moeilijk om de bewegingen van supportersgroepen te volgen. Het scheiden van supportersgroepen zowel voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd is daardoor een complexe operatie."