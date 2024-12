Mossad-agenten doen boekje open over pieperaanval Hezbollah: 'Ze kregen mooie prijs'

De twee mannen beweren dat de bomaanslagen alleen gericht waren tegen Hezbollah-strijders. Ze stellen dat er vooraf grondig getest is om ervoor te zorgen dat de exploderende apparaten alleen het doelwit zouden verwonden. Maar in de praktijk werden ook talloze burgers verwond of gedood.

VN-experts spraken van oorlogsmisdaden, omdat bij het laten exploderen van duizenden apparaten tegelijk onmogelijk in alle gevallen onderscheid kon worden gemaakt tussen militanten of burgers. Volgens de Libanese autoriteiten raakten 4000 burgers bij de aanval gewond. Ziekenhuizen konden de toestroom van patiënten niet of nauwelijks aan.

Er vielen volgens Libanon 42 doden, onder wie een aantal kinderen. Hezbollah erkende dat er ook leden van de strijdgroep en politieke beweging waren gedood, maar net als met het aantal gemelde gewonden werd in de overheidscijfers geen onderscheid gemaakt tussen burgers en militanten.

Angst aanjagen

"Het doel was niet om Hezbollah-terroristen te doden", zegt Gabriel. De inzet was volgens hem juist zo veel mogelijk leden en militanten van de organisatie te verwonden. Dat kost meer geld, zorgcapaciteit, en jaagt minstens zo veel angst aan - zo redeneert de Israëlische agent.

"De dag na de piepers explodeerden, werden mensen in Libanon bang om de airco aan te zetten, omdat ze bang waren dat die zou exploderen."

Het is onduidelijk in hoeverre de lezing van de twee mannen door de redactie van het programma is gecontroleerd. Details komen overeen met wat eerder bekend werd over de aanval. Zo bevestigen de Mossad-agenten dat er in Hongarije een bedrijf was opgezet dat de explosieve apparaten had verkocht aan Hezbollah. Premier Netanyahu heeft vorige maand openlijk erkend dat Israël achter de aanval zat.