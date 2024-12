Vos keert in Besançon terug in het veldrijden, mogelijk ook WK-deelname

Marianne Vos keert terug in het veldrijden. Na een afwezigheid van bijna twee jaar maakt de multidisciplinaire wielrenster haar rentree in de wereldbeker van Besançon, op 29 december.

Vos reed voor het laatst een internationale cross in januari 2023. In de wereldbeker van Benidorm eindigde ze in de regenboogtrui op de veertiende plaats. Een jaar eerder had ze die trui veroverd door voor de achtste keer in haar carrière wereldkampioene veldrijden te worden.

Vorig veldritseizoen kwam ze niet in actie nadat ze in augustus een operatie aan haar liesslagader had ondergaan.

Mogelijk WK

Deze winter is de toprenster wel weer te bewonderen in het veld. In Besançon voor het eerst, en volgens bondscoach Gerben de Knegt misschien zelfs wel vaker. "Ze wil in Frankrijk weer proeven van deze discipline en zal mede van haar optreden in deze wedstrijd laten afhangen of ze eventueel later dit seizoen ook het WK zal rijden."

Nederland reist met een sterke bezetting af naar de wereldbeker van Besançon: onder anderen Mathieu van der Poel en Fem van Empel rijden ook. Puck Pieterse slaat over.