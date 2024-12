Oud-coffeeshophouder Van Laarhoven klaagt Nederlandse staat aan

De Nederlandse oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven klaagt de Nederlandse staat aan. Hij vindt dat hij ten onrechte ruim vijf jaar in een Thaise cel heeft gezeten, zegt hij in een interview in NRC. De omstandigheden daar waren erbarmelijk. Zijn advocaat bevestigt tegenover de NOS dat er een civiele zaak is gestart.

Van Laarhoven werd in 2014 door de Thaise autoriteiten opgepakt, nadat de Nederlandse justitie informatie over hem had gevraagd aan Thailand. Zo kwam hij op de radar in Thailand. Hij werd verdacht van het witwassen van drugsgeld, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie tussen 2002 en 2014.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie sloot een overeenkomst met hem en twintig andere verdachten. Ze hebben boetes betaald en werkstraffen gehad. Ook betaalden ze 7,75 miljoen euro terug aan de staat, geld dat met criminele activiteiten zou zijn verdiend.

Van Laarhoven wil nu via de civiele zaak compensatie van de Nederlandse staat voor wat hem is overkomen. "Na deze ervaring ga ik jaren eerder dood. Hoe kun je dat vergoeden?" Hij doet tegenover NRC nogmaals uit de doeken hoe zijn verblijf in de cel in "de hel van Bangkok" eruit zag. Van Laarhoven spreekt over een volle zaal van tegen elkaar aan liggende mannen, gewelddadige groepsverkrachtingen en celgenoten die met scheermesjes hun aderen doorsnijden.

Naam zuiveren

Van Laarhovens advocaat Jan Sneep bevestigt tegenover de NOS dat er na de strafzaak, waarin de deal werd gesloten, nu een civiele rechtszaak is gestart vanwege "een onrechtmatige overheidsdaad". Er zijn volgens Sneep getuigen gehoord. "Wat er toen mis is gegaan, is een draak met meerdere koppen. Hij is toen op verkeerde gronden vastgezet."

Van Laarhoven stelt in NRC dat hij gedwongen werd tot de schikking met het OM: "Ik kon niet anders, want ik ben niet de enige verdachte. Nu kan ik nooit aantonen dat ik onschuldig ben." De leiding van het OM Zeeland-West-Brabant wil in de krant geen verdere toelichting geven op de afhandeling van de strafzaak.

Volgens zijn advocaat wil Van Laarhoven alsnog "erkenning voor het leed dat hem is aangedaan". Hij dient daarom een miljoenenclaim in, al draait het niet alleen om het geld, stelt Sneep: "Hij wil dit ook om zijn naam te zuiveren. Van Laarhoven heeft fysiek en psychisch nog steeds last van en kan moeilijk verkroppen wat er gebeurd is."

De advocaat zegt dat de dagvaarding is opgesteld en verwacht dat de zaak begin volgend jaar verdergaat.