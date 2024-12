Fitte De Jong al weken op een zijspoor bij Barcelona: 'Invaller voor invallers'

De Jong is naar eigen zeggen topfit en klaar om volledige wedstrijden te spelen, zo vertelde hij afgelopen zaterdag nog aan Spaanse media. "De enkelblessure was zwaar, maar ik voel me beter. Ik kan zeggen dat ik klaar ben om negentig minuten te spelen ja", liet hij optekenen.

In plaats daarvan zat De Jong voor de tweede keer op rij negentig minuten op de bank. Op zijn positie op het middenveld geeft trainer Flick inmiddels de voorkeur aan Marc Casadó, een product uit de beroemde Barcelona-opleiding, La Masia. De 21-jarige is al weken een vaste basiskracht.

Extra vervelend voor De Jong is dat hij niet eens meer de eerste invaller voor Casadó is, zo concludeert de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo. "De Jong is een invaller voor invallers geworden." Zondagmiddag werd verdediger Eric García in het veld gebracht voor Casadó, terwijl De Jong op de bank bleef.