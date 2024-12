Filipijnse darter die WK verliet met borstpijn heeft aandoening in zenuwstelsel

Sandro Eric Sosing, de Filipijnse darter die zich met pijn in de borst terugtrok voor het WK, lijdt aan het Guillain-Barré syndroom, dat is een aandoening in het zenuwstelsel.

De 41-jarige Sosing was aan het warmgooien voor zijn eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap op vrijdag, toen hij klaagde over een druk op zijn borst en spierpijn. Hij werd vervolgens onderzocht door het medische personeel en moest naar het ziekenhuis.

Daar ligt hij nog altijd, meldt dartsbond PDC in een verklaring. "In het ziekenhuis kreeg hij meerdere tests waaruit blijkt dat hij het Guillain-Barré syndroom heeft. Voorlopig blijft hij daar om medische hulp te krijgen, maar Sosing hoopt snel naar huis te kunnen."

Mooie woorden van landgenoot

Zijn landgenoot Paolo Nebrida won zondag zijn partij en droeg zijn overwinning op aan Sosing. "Dit is voor mijn familie, mijn land en Sandro."

Ongeveer één op de drie mensen herstelt volledig van de aandoening. Anderen ervaren restklachten of houden klachten die het dagelijks leven beïnvloeden. Het voornaamste symptoom van Guillain-Barré is een snelle verslapping van de spieren.