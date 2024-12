Dubbelspecialist Purcell op eigen verzoek geschorst 'vanwege vitamine-infuus'

De Australische tennisser Max Purcell, tweevoudig grandslamwinnaar in het dubbelspel, is op eigen verzoek voorlopig geschorst in verband met een overtreding van het antidopingprogramma.

Purcell schrijft in een verklaring op zijn sociale media dat het gaat om een vitamine-infuus. "Ik heb vrijwillig een voorlopige schorsing geaccepteerd omdat ik onbewust een infuus met vitaminen boven de toegestane limiet heb gekregen."