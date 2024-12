Biden zet vonnis van 37 terdoodveroordeelden om in levenslang

De Amerikaanse president Biden gaat de doodstraf van 37 van de 40 mensen omzetten in een levenslange gevangenisstraf. De maatregel kan niet ongedaan gemaakt worden door Donald Trump, die volgende maand wordt beëdigd als nieuwe president van de Verenigde Staten.

Met deze maatregel worden de levens gespaard van mensen die veroordeeld zijn voor moord, onder meer op politieagenten en militairen of bewakers en gevangenen in federale gevangenissen. Ook mensen die betrokken waren bij dodelijke bankovervallen of drugsdeals vallen onder de maatregel.

Voor drie mannen blijft de doodstraf staan. De eerste is Dylann Roof, die in 2015 de racistische moorden uitvoerde op negen zwarte leden van een kerk in Charleston, South Carolina. De andere twee zijn de dader van de aanslag op de Boston-marathon in 2013, Dzjochar Tsarnajev, en Robert Bowers, die in 2018 elf gemeenteleden doodschoot in de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, de dodelijkste antisemitische aanval in de geschiedenis van de VS.

Volgens de Amerikaanse non-profitorganisatie Death Penalty Information Center zitten er momenteel ongeveer 2250 mensen in een Amerikaanse dodencel. Het besluit van Biden gaat alleen over de federale death row, waar hij het als president over te zeggen heeft.