Passagier levend verbrand in metro New York, verdachte opgepakt

De politie van New York heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht een medepassagier in de metro in brand te hebben gestoken. Het slachtoffer overleefde dat niet.

"Dit was een van de meest verdorven daden die iemand tegen een ander mens kan begaan", zei commissaris Jessica Tisch op een persconferentie.

De man liep gisterochtend in het stadsdeel Brooklyn rond 07.30 uur af op een vrouw, die waarschijnlijk sliep in de coupé. Hij hield een brandende aansteker bij haar kleren, waardoor die in brand vlogen. Hoewel metropersoneel met blusapparaat het vuur wist uit te krijgen, was dat te laat voor het slachtoffer.

Blijven kijken

Toen agenten camerabeelden van incident bekeken, bleek dat de dader nog enige tijd naar de hulppogingen had staan te kijken. Daardoor kon er al snel een signalement met duidelijke foto's worden verspreid.

Binnen enkele uren wist de metropolitie op aanwijzingen van drie tieners de verdachte oppakken. Dat gebeurde zonder verzet op een andere metrolijn. Hij bleek een aansteker op zak te hebben. De naam van de verdachte is niet bekendgemaakt, maar het hoofd van de metropolitie zei wel dat hij in 2018 vanuit Guatemala naar de VS was gekomen. Volgens Amerikaanse media gaat het om een 33-jarige man.

Het is nog niet duidelijk wat het motief is van de man. De twee kenden elkaar niet en hadden in de metro geen contact gehad. De omgekomen vrouw is nog niet geïdentificeerd, maar woonde volgens de politiecommissaris wel in New York.