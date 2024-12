Australische piloot wordt uitgeleverd aan VS voor training Chinese piloten

Een Australische piloot wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten wegens vermeende samenwerking met het Chinese leger. Daniel Duggan (56) werd in 2022 gearresteerd omdat hij ervan werd beschuldigd de wapenhandelswetten te hebben overtreden. Hij zou tussen 2009 en 2012 piloten van het Chinese leger hebben opgeleid.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft de piloot ongeveer 100.000 dollar gekregen om Chinese militaire piloten illegaal te trainen in het landen en opstijgen van een vliegdekschip, zonder toestemming te vragen aan de Amerikaanse overheid. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 65 jaar.

Duggan, die 13 jaar geleden Australisch staatsburger werd, zat sinds zijn arrestatie in een gevangenis in New South Wales. Afgelopen vrijdag gaf de procureur-generaal toestemming voor zijn uitlevering. Duggan ontkent de beschuldigingen.

De piloot werd geboren in Massachusetts in de Verenigde Staten, maar woonde ten tijde van zijn arrestatie al meer dan twintig jaar niet meer in dat land. De VS beweren dat hij nog Amerikaans staatsburger was toen hij de training verzorgde.

Interview

Zijn familie maakt vandaag bekend dat de vader van zes kinderen al volgende week kan worden uitgeleverd. Zij noemden het besluit van de federale overheid onmenselijk, meldt de Australische nieuwszender ABC.

"Het is heel moeilijk om aan de kinderen uit te leggen waarom dit hun vader overkomt, vooral nu, in deze tijd van het jaar", aldus zijn vrouw in een verklaring. "We zijn allemaal doodsbang dat we hem heel lang niet meer zullen zien. Mijn kinderen zijn heel, heel verdrietig."

Een rechtbank in New South Wales oordeelde in mei dat Duggan in aanmerking kwam voor uitlevering aan de Verenigde Staten. Een maand later gaf de piloot een interview aan ABC vanuit de zwaarbewaakte gevangenis waar hij gevangen zat, ondanks het feit dat hij wist dat alles wat hij zei tegen hem gebruikt kon worden als hij werd uitgeleverd.

Politieke kwestie

Hij beweerde dat hij "geen idee" had waarom hij was gearresteerd. "Het enige dat ik wist, was dat de Verenigde Staten mijn uitlevering wilde", zei hij.

Hij sprak van een politieke arrestatie. "Als deze testpiloten uit Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië of enig ander land ter wereld zouden komen, weet ik zeker dat ik nu helemaal niet in de gevangenis zou zitten. Alles wat met China te maken heeft, wordt nu als slecht beschouwd."

De angst van het Westen dat kennis van gevechtspiloten wordt overgedragen aan China, speelt al langer. In 2022 werd duidelijk dat China voormalige Britse luchtmachtpiloten rekruteerde om de eigen gevechtsvliegers op te leiden.