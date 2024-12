Wekdienst 23/12: Rouw in Frankrijk voor Mayotte • Pro-formazitting wapendepot

Goedemorgen! Vandaag is er een dag van nationale rouw in Frankrijk. En in Arnhem is een pro-formazitting in een zaak rond een wapendepot dat werd aangetroffen dat mogelijk verband heeft met de moord op Peter R. de Vries.

Eerst het weer: Vanuit het noordwesten zijn er enkele buien met tussendoor ook ruimte voor de zon. Verder neemt de wind in de loop van de dag geleidelijk in kracht af. Maxima vanmiddag liggen tussen de 6 en 8 graden. Vanavond wordt het op een enkele bui na droger met brede opklaringen. Vanaf morgen is het vrij rustig weer, maar wel overwegend grijs.