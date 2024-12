Veldritrecord enige wat nu telt voor Van der Poel, Tour komt later wel

Niet te vergeten: de eerste echte bergetappe is pas op dag twaalf. Dat biedt perspectief voor Van der Poel. "Het basisprincipe blijft wel dat we vinden dat Mathieu er moet zijn op de grote momenten", zegt Roodhooft. "Dat vindt hij zelf ook."

Dit jaar had Van der Poel "niet echt een leuke tijd" in de Tour. De etappes waren niet op zijn maat gesneden, er waren weinig ritten geschikt voor avonturiers en klassiekerrenners. Het was of flink klimmen of het was sprinten. Van der Poel maakte zich nuttig in de lead-out voor sprinter Jasper Philipsen.

Roodhooft: "De mensen van de Tourorganisatie ASO hebben, in al hun kunde, geluisterd naar de renners, denk ik. Het gold niet alleen voor Mathieu dat het parcours niet ideaal was. Er waren ook anderen, ik noem een Mads Pedersen, een Matej Mohoric, een Van Aert. Ik denk dat ze bij de Tour gekeken hebben hoe ze die mensen een route kunnen bieden die interessanter is."

En het WK mountainbike?

En tja, dan is er voor de alleskunner eind augustus ook nog het WK mountainbike, de enige discipline waarop Van der Poel nog geen wereldtitel pakte.

Roofdhooft, ietwat geheimzinnig: "De Tour en het WK mountainbike sluiten elkaar niet uit."