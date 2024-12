Mijn 2024 | Hoe Van de Zandschulp een Parijse horroravond overwon: 'Plezier is terug'

2024 loopt ten einde. Tijd om in onze traditionele eindejaarsserie terug te kijken op een bewogen jaar. Vandaag: Botic van de Zandschulp.

27 mei 2024.

Het is 22.42 uur als een terneergeslagen Botic van de Zandschulp op een kille maandagavond in Parijs op Roland Garros verliest van Fabio Fognini. De Nederlander is zwaar teleurgesteld, maar blij dat de martelgang voorbij is. Even later twijfelt hij openlijk over zijn loopbaan.

Dit is het verhaal van een profsporter die zijn innerlijke demonen weet te overwinnen en zichzelf daar maanden later ook voor beloont.

"Het was de minste partij uit mijn loopbaan, vooral in mentaal opzicht. Het maakte mij helemaal niets uit wat er in die wedstrijd gebeurde", blikt Van de Zandschulp ruim een half jaar later terug op die bewuste avond in Parijs.

Luidruchtige fans op baan 13

De omstandigheden zijn die avond verre van uitnodigend. Het is al wat later en het koelt ondertussen behoorlijk af. Het tennispark van Roland Garros stroomt leeg.

Op de achterafgelegen baan 13 zit het wel nog redelijk vol met overwegend, en soms tot vervelens toe, luidruchtige Nederlandse en Italiaanse fans. Van de Zandschulp heeft het zwaar tegen de ervaren Fognini.

De tennisser uit Veenendaal is na een teleurstellend voorjaar, waarin het onder meer niet klikt met een nieuwe coach, zoekende naar houvast en goede resultaten. Hij wil bovendien na 2023, een seizoen vol blessureleed, de weg weer omhoog vinden.

Maar een echte klapper blijft vooralsnog uit en dat vreet aan Van de Zandschulp. En al die frustraties komen op Roland Garros eruit. Hij verliest met 6-1, 6-1, 7-5 van Fognini en verlaat daarna met de rackets nog onder zijn arm zo snel mogelijk de baan.