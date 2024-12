Trevifontein in Rome weer open, aantal toeristen wordt beperkt

Na een grondige schoonmaakbeurt van twee maanden is de Trevifontein in Rome weer open voor publiek. De afgelopen tijd werden onder meer kalkafzettingen verwijderd en los materiaal van tussen de stenen weggehaald.

Nieuw is dat het aantal toeristen dat de fontein kan bezichtigen wordt beperkt. Burgemeester Roberto Gualtieri kondigde aan dat er maar vierhonderd toeristen tegelijk bij de fontein aanwezig mogen zijn. Dit moet zorgen voor een betere ervaring voor de bezoeker. Het gaat voorlopig nog om een proef.

Dagelijks bezoeken zo'n 10.000 tot 12.000 toeristen de fontein. Velen gooien daarbij een muntje in het water. Het geld gaat naar een goed doel.

Heilig Jaar

De Trevifontein was een van de vele monumenten in Rome die werd opgeknapt. De Italiaanse hoofdstad maakt zich op voor het 'Roma Giubileo 2025'; het Heilig Jaar dat dinsdag begint. Verspreid over de stad is er naar schatting zo'n 4,3 miljard euro geïnvesteerd in de renovatie.

Het jubileumjaar wordt elke 25 jaar uitgeroepen door het Vaticaan en zal zorgen voor honderdduizenden extra toeristen in de stad. Vorig jaar ontving Rome een recordaantal toeristen van meer dan 50 miljoen. De verwachting is dat de cijfers van 2024 nog hoger liggen.