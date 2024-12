Qatar dreigt levering lng stop te zetten vanwege nieuwe Europese wet

Steeds afhankelijker van Qatar

Vanwege de oorlog in Oekraïne is de invoer van Russisch gas in de EU drastisch afgenomen. De invoer vanuit landen als Noorwegen, de VS en ook Qatar is juist sterk toegenomen. In 2023 was Qatar verantwoordelijk voor 5 procent van de gasleveranties aan de EU. Het lng komt met tankschepen vanuit het Midden-Oosten naar Europa.