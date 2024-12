EOD ontmantelt vuurwerk tegenover voetbalstadion Willem II

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vanavond na de voetbalwedstrijd Willem II-NEC in Tilburg opgeroepen om vuurwerk in ingegraven buizen te ontmantelen. Het vuurwerk werd aangetroffen op een braakliggend terrein tegenover het Koning Willem II Stadion.

Oplettende buurtbewoners zagen verdachte personen pijpen in de grond plaatsen, waarop de politie werd ingeschakeld. "Het zag er dermate serieus uit dat besloten werd om de EOD in te schakelen. Zij hebben het meegenomen en op een veilige plek tot ontploffing gebracht", zegt een politiewoordvoerder.

De politie onderzoekt wie verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van het illegale vuurwerk.

Tijdens de wedstrijd legden Willem II-supporters de wedstrijd minutenlang stil door vuurwerk af te steken: