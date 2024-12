Spaanse loterij El Gordo keert 2,7 miljard aan prijzen uit

De trekking van de wereldberoemde Spaanse kerstloterij El Gordo ('de dikke') heeft vandaag op verschillende plekken in het land voor veel vreugde gezorgd. 193 Spanjaarden konden de champagnefles al voor de feestdagen ontkurken: zij wonnen allen de hoofdprijs van 4 miljoen euro.

De winnaars komen onder meer uit een migrantenwijk in de hoofdstad Madrid. Ook een basketbalvereniging uit de hoofdstad won de hoofdprijs. Het bedrag wordt onder de ruim 700 leden van de vereniging verdeeld, meldt de Spaanse omroep TVE.

Met een totale som prijzengeld van 2,7 miljard euro is het de grootste loterij in de wereld. En ook de oudste: de loterij wordt sinds 1812 door de Spaanse overheid georganiseerd.

Winnaars in overstromingsgebied

Ook in de regio Valencia vielen inwoners in de prijzen. De regio werd eind oktober getroffen door zware overstromingen waarbij 223 mensen omkwamen. In Paiporta, een dorp vlak bij Valencia, werden dit jaar tien keer zo veel loten voor de kerstloterij verkocht.

In het naastgelegen Catarroja, waar als gevolg van de overstromingen 25 doden vielen, vernamen zussen Mariam en María José Bort in alle vroegte dat zij in hun winkel winnende loten hadden verkocht. "We konden 36 dagen na de overstromingen weer opengaan. Het moest zo zijn", zegt een van de zussen tegen de Spaanse krant El País.

Kersttraditie

Het is een Spaanse kersttraditie om met de familie, vrienden of collega's mee te doen aan El Gordo. Een heel lot kost maar liefst 200 euro, maar de meeste mensen kopen een décimo, oftewel een tiende lot. Mensen die zo'n lot hebben gekocht en de hoofdprijs winnen, ontvangen 400.000 euro in plaats van 4 miljoen euro.

De balletjes met de winnende lotnummers worden door schoolkinderen getrokken, die de nummers zingend bekendmaken. De ceremonie begint altijd om 09.00 uur 's ochtends en duurt minstens drie uur, omdat er ook veel kleinere prijzen worden uitgereikt.