Atalanta blijft koploper door elfde zege op rij, Juventus wint weer eens

Makkelijk kwam de zege niet tot stand voor Atalanta, dat speelde zonder de geschorste Marten de Roon.

Lorenzo Colombo maakte de openingstreffer voor middenmoter Empoli. Daarna waren de betere kansen voor Atalanta. Berat Djimsiti kopte tegen de paal, maar even later was De Ketelaere wel trefzeker met het hoofd.

Ademola Lookman, deze week verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar, maakte vlak voor rust van dichtbij de 2-1.