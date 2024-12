Washington Post: ruim 3000 kinderen stierven op inheemse kostscholen

Op Amerikaanse kostscholen voor inheemse kinderen zijn tussen 1828 en 1970 drie keer zoveel kinderen overleden als onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken eerder uitwees. Dat meldt The Washington Post op basis van een diepgravend onderzoek dat de krant een jaar lang uitvoerde. Veel kinderen overleden onder verdachte omstandigheden.

De krant telde 3104 kinderen die overleden tijdens hun tijd op de kostschool. Het onderzoek van het ministerie concludeerde in juli van dit jaar dat er in die periode minstens 973 kinderen waren omgekomen.

The Washington Post baseert de getallen onder meer op overheidsdocumenten, oude kaarten, overlijdensadvertenties en interviews met mensen die vroeger zelf op de kostscholen hebben gezeten. De overheid vond 74 begraafplaatsen, maar de krant vond er nog eens 66 door gebruik te maken van extra bronnen. De overheid gaf al aan dat de getallen mogelijk hoger lagen, omdat er alleen gekeken was naar overheidsdocumenten.

Assimilatie

Op de kostscholen werden kinderen van inheemse afkomst gedwongen afstand te nemen van hun eigen cultuur, taal en religie, onder de leus "dood de indiaan, red de mens". Ze moesten zich aanpassen aan de dominante witte cultuur. In de VS werden ruim 400 van die scholen opgezet door de overheid, soms samen met religieuze instanties. President Biden bood in oktober officieel excuses aan voor "een van de gruwelijkste hoofdstukken uit de Amerikaanse geschiedenis".

Geschiedkundigen vermoeden echter ook nu dat het dodental nog vele malen hoger ligt. Dat komt onder meer doordat veel graven niet werden gemarkeerd. Soms worden ze per toeval ontdekt, in andere gevallen weten oud-leerlingen van de scholen zich te herinneren waar de graven zijn. Waarschijnlijk zijn er andere begraafplekken die in de vergetelheid zijn geraakt.

Verdachte omstandigheden

Veel van de inheemse kinderen overleden aan infectieziektes, ondervoeding en ongelukken. Velen overleden onder verdachte omstandigheden, blijkt uit krantenartikelen uit die tijd en andere officiële documenten. Zo werden kinderen soms zo ernstig mishandeld dat ze daaraan overleden.

Een van de oude krantenartikelen uit het onderzoek meldt dat een tienjarige overleed nadat hij was neergeschoten op school. In een ander geval schrijft een docent dat een meisje uit het raam was gevallen "en als lijk naar huis is gebracht".

Volgens de krant laten de ruim 800 graven op of vlak bij het terrein van de voormalige kostscholen zien dat veel van de kinderen nooit zijn teruggegeven aan hun familieleden. In sommige gevallen gebeurt dat nu alsnog.

In buurland Canada werd de inheemse bevolking op vergelijkbare wijze meer dan honderd jaar onderdrukt. Ook daar werden de afgelopen jaren meerdere massagraven van kinderen vlak bij voormalige kostscholen gevonden. In Canada schatten autoriteiten dat minstens 4100 kinderen tijdens hun schooltijd zijn overleden of verdwenen, aldus The Washington Post.